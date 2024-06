Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, Massimo Zedda verso il trionfo da nuovo sindaco: negli exit poll doppia la Zedda, Truzzu il grande sconfitto. Dati clamorosi dagli exit poll della Rai, in attesa dei dati veri: Massimo Zedda vincerebbe al primo turno col 60 per cento, Alessandra Zedda con circa la metà dei voti, Farris appena al 3-4 per cento. Se questi dati saranno confermati, Cagliari avrebbe bocciato sonoramente il centrodestra e Truzzu passerebbe alla storia come il politico che regalato agli avversari prima la Regione, poi Cagliari.

Massimo Zedda vincerebbe letteralmente a mani basse, ben lontano dal ballottaggio, con una forbice dell’exit poll che si aggira tra il 59 e il 63 per cento. Alessandra Zedda, la donna sindaca in pectore da sempre nel centrodestra, incasserebbe una sconfitta rovinosa: si attesta negli exit poll della Rai tra il 31 e il 25 per cento, lontanissima anche solo dal secondo turno. Mentre verrebbe bocciata dagli elettori anche l’operazione del movimento civico di Farris, bloccato tra il 2,5 e il 4,5 per cento. Lo ripetiamo: non si tratta di dati reali ma solo dell’exit poll. Dalle 14 di oggi lo spoglio dei dati veri in diretta su Casteddu Online e su Radio Casteddu.