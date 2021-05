Cagliari, alla guida ubriaco fradicio ha un incidente e scappa: 31enne nei guai

Movimentato incidente a Cagliari, tra via Donizetti e via Puccini. Un 31enne cagliaritano al volante di una Fiesta ha bruciato lo stop, non dando la precedenza ad una Fiat 500 guidata da una ventottenne che vive in provincia. L’auto della donna è finita contro lo spigolo di un’abitazione all’angolo dell’incrocio, mentre la Fiesta ha danneggiato due auto in sosta. Il giovane è fuggito, cercando di far perdere le sue tracce. Ma la sua fuga è durata poco: gli agenti della Municipale l’hanno fermato mentre stava tentando di nascondersi in un palazzo.

Sottoposto all’etilometro, è emerso che il 31enne era ubriaco fradicio: è infatti risultato un valore quasi 5 volte al limite consentito. Al 31enne è stata ritirata la patente di guida e dovrà rispondere oltre del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica anche di omissione di soccorso e fuga. La guidatrice della Fiat 500 è stata trasportata da un’ambulanza al Brotzu in codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.