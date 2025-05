Mattinata di disagi per tutti i cagliaritani che transitavano in zona viale Colombo e viale Deffenu. Dei cavi elettrici per la metro sono caduti sulle auto che stavano attraversando la strada. Fortunatamente, solo paura e disagi e nessun ferito. Stando alle prime informazioni, avrebbero ceduto le fascette che reggevano i cavi stessi, provocandone il crollo. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Anche il traffico ha subito forti rallentamenti: il flusso proveniente da via Roma è transitato verso viale Diaz, mentre viale Colombo è stata chiuso per permettere i lavori e le verifiche del caso.