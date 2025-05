Nella serata dello scorso 17 maggio, nell’ambito dei controlli disposti dalla Questura di Cagliari per il monitoraggio della “Movida” nel centro storico e finalizzati alla prevenzione e al contrasto del consumo di alcol da parte di minori, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha accertato che, all’interno di un locale ubicato nel quartiere Marina, erano state somministrate bevande alcoliche a un minorenne. A seguito di tale accertamento, il titolare dell’esercizio commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Il medesimo locale era già stato oggetto di un analogo accertamento in data 29 marzo 2025, ovvero appena un mese e mezzo fa. In quella circostanza, lo stesso personale aveva riscontrato la somministrazione di cocktail alcolici a due quindicenni, in palese violazione delle normative a tutela della salute dei minori. Anche in quell’occasione, il titolare era stato denunciate per il medesimo reato.

La reiterazione di tale condotta in un lasso di tempo così breve, unita alla giovane età dei minori coinvolti, evidenzia come l’episodio si inserisca in un contesto di crescente allarme sociale. L’aumento del consumo di alcol tra i minorenni e un fenomeno che, nella zona della movida cagliaritana, sta assumendo contorni sempre più critici.

Le conseguenze di tale fenomeno non si limitano al rischio per la salute e la sicurezza dei giovani coinvolti, ma contribuiscono anche al degrado del tessuto urbano, generando problematiche di ordine pubblico, disturbo della quiete pubblica e un diffuso senso di insicurezza tra i residenti e coloro che frequentano la zona. L’attenzione da parte della Questura rimane alta, con l’obiettivo di contrastare efficacemente questa pericolosa tendenza.

Alla luce di questo episodio, il Questore di Cagliari ha disposto la chiusura dell’esercizio pubblico in argomento per un periodo di 10 giorni, con provvedimento notificato il 23.05.2025 dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura.