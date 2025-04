Sono finalmente iniziati ieri i lavori in viale Campioni d’Italia per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati all’altezza dell’incrocio con via Tramontana. L’intervento rientra in un più ampio piano di messa in sicurezza stradale, che prevede l’installazione di attraversamenti protetti nelle aree dove si sono verificati incidenti gravi. Contestualmente, nella zona è stato istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari e il divieto di sorpasso in entrambi i sensi di marcia. A causa del cantiere, si segnalano possibili rallentamenti, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico. L’opera era stata annunciata dal sindaco Massimo Zedda lo scorso dicembre, ma aveva subito un lungo periodo di stallo. Durante l’attesa, i cittadini avevano più volte denunciato la pericolosità dell’area, soprattutto dopo che a febbraio erano state coperte con vernice nera le precedenti strisce pedonali, senza però offrire alternative sicure per l’attraversamento. Sono trascorsi oltre due mesi dalla rimozione della segnaletica orizzontale all’avvio effettivo del cantiere. Si compie ora un passo concreto verso la messa in sicurezza di un tratto particolarmente pericoloso, spesso teatro di episodi critici per la viabilità e l’incolumità dei pedoni.