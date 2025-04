Capoterra, sostituiti i dossi che inducono a rallentare le corse sfrenate degli automobilisti: “Abbiamo a cuore la sicurezza di tutti, anche dei nostri amici a quattro zampe, spesso vittime innocenti dell’eccessiva velocità”.

Una problematica segnalata da tempo quella della velocità ben oltre i limiti consentiti a Poggio dei Pini: i residenti hanno lanciato numerosi appelli al fine di indurre alla prudenza durante la guida ma, spesso, senza successo. È così che la Società Cooperativa ha sostituito i dissuasori esistenti con altri nuovi, un impegno concreto per rendere le strade della Cooperativa più sicure e vivibili, con l’obiettivo di proteggere chi ogni giorno percorre le nostre strade, a piedi, in bicicletta o in auto.

“Invitiamo tutti a rispettare il limite massimo di 30 km/h”.