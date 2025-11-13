C’è finalmente il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria sui servizi igienici del Palazzetto dello Sport, in via Rockefeller, nel quartiere Monte Mixi. L’impianto, punto di riferimento per eventi sportivi e manifestazioni cittadine, necessita di adeguamenti per garantire sicurezza, funzionalità e accessibilità a tutti gli utenti. In particolare, saranno adeguati sia il blocco femminile sia quello maschile e, in ciascuno di essi, verrà realizzato un locale wc per gli spettatori diversamente abili, in linea con le norme Coni e con le recenti disposizioni in materia di accessibilità.

Il progetto approvato dalla giunta comunale prevede un investimento complessivo di 70 000 euro, interamente finanziato con fondi comunali. L’amministrazione comunale ha sottolineato che l’intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, volto a garantire standard elevati di accoglienza e igiene.