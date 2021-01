Cagliari, al Santissima Trinità vaccinati gli operatori con le allergie: “Risultati positivi”

Dal Santissima Trinità un’altra notizia positiva. Attualmente si sta svolgendo la somministrazione del vaccino anche a quei sanitari che hanno presentato, nel corso della loro vita, allergie gravi con presenza di shock anafilattico. Questo avviene e deve avvenire in ambiente ospedaliero in presenza di un medico anestesista, in grado di intervenire prontamente in caso di reazioni gravi.