Cagliari, il presidente dei medici: “Contagi in calo, ora ripartiamo con le attività”

Giù i contagi e ora ripartiamo con le attività economiche. L’appello è di Giuseppe Chessa presidente dell’Ordine dei medici.

“Questo sistema dei colori è irreale”, spiega Chessa, “il numero dei contagi è in calo e dobbiamo ripartire con le attività economiche perché la situazione è migliorata grazie al sacrificio dei cittadini, oltre al fatto che le vaccinazioni continuano che le persone guarite si sono immunizzate. Diciamo che abbiamo un pochino svoltato. Se continuiamo a mantenere alta l’attenzione, potremmo arrivare a quest’estate in situazione ottimale.

Le attività economiche devono ripartire, quest’alternanza di colori non ce le possiamo permettere. La situazione non è risolta, ma in miglioramento, proteggiamoci, ma riapriamo, per riportare tutti alla vita normale”.

Risentite qui l’intervista a

Giuseppe Chessa

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU

https://www.facebook.com/castedduonline/videos/990851804773978/