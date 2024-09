Aggredito un medico di base in ambulatorio a Cagliari, è grave: arrestato un 47enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ stato aggredito all’interno del suo studio medico in via Santa Chiara, a Cagliari, e ora si trova in gravi condizioni. Poco dopo, per quella aggressione, è stato arrestato per lesioni l’uomo di 47 anni responsabile della violenza.

Il medico è stato visitato in ospedale e gli è stata riscontrata la perforazione del timpano con prognosi di 50 giorni. La lite nell’ambulatorio, confermano dalla polizia, sarebbe avvenuta per i lunghi tempi di attesa. Una discussione degenerata rapidamente in aggressione: il 47enne avrebbe colpito il medico con un fortissimo schiaffo al volto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante e il 118. L’aggressore è stato arrestato e il medico trasportato in ospedale per essere visitato. Inizialmente non sembrava grave, dagli accertamenti però è emersa la perforazione del timpano.

“Sono sconcertato dalla notizia dell’aggressione a danno del collega medico che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro”, dice l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi. “Dopo l’ultimo episodio a Foggia, che mi ha lasciato disgustato, non posso che condannare fermamente questo atto di violenza, come condanno ogni gesto vile rivolto a medici e al personale sanitario che tutti i giorni si mettono al servizio dei pazienti e dei cittadini – aggiunge – Esprimo a nome dell’assessorato e della giunta tutta la solidarietà e la vicinanza al collega, sperando che gesti del genere non si ripetano mai più”