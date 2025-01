Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri sono intervenuti presso la stazione ARST di piazza Matteotti, su richiesta del personale di vigilanza. Un operaio ghanese di 34 anni, residente a Cagliari, ha aggredito una guardia giurata intervenuta per sedare una lite con un connazionale. Durante l’alterco, l’indagato ha inferto un morso alla mano dell’addetto alla sicurezza, provocandogli lievi lesioni. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio per rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.