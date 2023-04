Cagliari, africano ubriaco prende a pugni una coppia in piazza Costituzione: fermato dalla polizia

Paura in serata in piazza Costituzione a Cagliari. Un africano, ubriaco, ha aggredito e picchiato senza motivo due ragazzi che stavano passeggiando nella piazza. Il fatto è avvenuto verso le 21:30. Sul posto, stando a quanto si apprende, oltre alla polizia è intervenuta un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno medicato i due giovani e per loro, come spiegano dalla centrale operativa di via dei Valenzani, non si è fortunatamente reso necessario il trasporto all’ospedale. L’aggressore, bloccato e identificato dagli agenti, è stato successivamente portato in viale Buoncammino e poi in questura. All’aggressione avrebbero assistito dei passanti, e proprio uno di loro avrebbe chiamato il 113.

Le volanti sono arrivate in piazza nel giro di pochi minuti. I due ragazzi feriti hanno indicato agli agenti il loro aggressore ma, al momento, non hanno sporto denuncia: solo se decideranno di farla sarà possibile prendere provvedimenti nei confronti dell’africano.