Tel Aviv, è un giovane avvocato italiano la vittima dell’attentato terroristico: addio ad Alessandro Parini

È Alessandro Parini, avvocato italiano di 35 anni originario di Roma, la vittima dell’attentato terroristico avvenuto sul lungomare di Tel Aviv. La conferma sull’identità arriva dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Parini, membro di uno studio legale della Capitale, era in Israele in vacanza con alcuni amici quando è stato falciato dall’auto guidata da un 44enne palestinese. La premier Giorgia Meloni esprime “profondo cordoglio per la morte di Alessandro Parini”. Il bilancio dell’attentato è molto pesante: oltre alla vittima ci sono altri sette feriti, tra i quali un altro italiano: nessuno di loro, fortunatamente, si trova in pericolo di vita.

L’attentatore è stato arrestato, un altro uomo che ha iniziato a sparare è stato invece ucciso dalla polizia, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. La Jihad islamica ha già rivendicato la paternità dell’attentato.