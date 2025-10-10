per agganciare i primi 3 milioni regionali. “Zedda smentisce se stesso e l’assessora Giua Marrassi. Mi compiaccio che il finanziamento regionale a destinazione vincolata venga impiegato per lo scopo per cui era stato concesso e che avevo evidenziato sin dall’inizio, la bonifica delle aree degradate. Tuttavia bisogna ricordare che il sindaco con questa delibera approvata in giunta sta smentendo se stesso, visto che ad aprile in aula andò a illustrare la variazione di bilancio e disse letteralmente che “con questo finanziamento interverremo sulle utenze domestiche”. L’affondo arriva da Giuseppe Farris, consigliere comunale e candidato sindaco con CiviCa24, dopo l’approvazione della delibera di giunta

“Zedda smentisce anche l’assessora Giua Marrassi, che a più riprese aveva parlato di sconti in bolletta grazie a questo finanziamento. Finanziamento che ormai è diventato come le truppe di Mussolini, lo spostano da una parte a un’altra ma sempre quello è. Tanto – conclude Farris – chi paga è sempre Pantalone”.