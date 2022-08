“Cagliari affonda mentre sindaco e maggioranza di centrodestra pensano solo a come salvare se stessi”. Un durissimo comunicato del centrosinistra cagliaritano arriva nel giorno in cui circola l’indiscrezione che il sindaco Truzzu potrebbe lasciare Cagliari per diventare vice ministro in caso di vittoria di Giorgia Meloni. Tutti i consiglieri comunale di opposizione in coro: “Via anche l’assessore allo Sport, la città affonda mentre il Titanic del centrodestra prepara le scialuppe di salvataggio”.

Un affondo deciso e duro a un sindaco che sembra davvero deludere: “Dopo oltre due anni di emergenza pandemica, sociale ed economica, con una guerra che ci coinvolge alle porte dell’Europa, con un PNRR da salvare e sviluppare a vantaggio della nostra economia, la maggioranza guidata da Fratelli d’Italia si chiude nel palazzo per ragionare di vantaggi individuali piuttosto che di come amministrare Cagliari.

Ancora una volta, con tutto il Paese che affronta sfide importanti, nel mezzo di una campagna elettorale per il rinnovo delle Camere, mentre i prezzi delle materie prime, delle tariffe e delle bollette aumentano a dismisura, con il rischio concreto di mettere in ginocchio famiglie e imprese, la maggioranza del sindaco Truzzu si diletta in vecchi giochi politici e, piuttosto che pensare al bene della Città, si concentra esclusivamente sul riequilibrio delle proprie forze e dei propri poteri.

E ancora una volta a pagarne per primo le spese sarà l’assessorato allo Sport, che per la terza volta in tre anni rischia di vedere la sostituzione del suo assessore.

Lo sport – fondamentale per la crescita dei nostri giovani, per la salute e l’invecchiamento attivo, per il rilancio dell’immagine della Città, la nostra palestra a cielo aperto e Capitale europea dello Sport – è per il sindaco solo un assegno in bianco da staccare alle anime riottose della sua maggioranza. Nel momento in cui serve responsabilità e concentrazione sui bisogni reali delle cagliaritane e dei cagliaritani, piuttosto che preparare il cambio di rotta per evitare il disastro, sul Titanic del centrodestra si preparano le scialuppe di salvataggio: si pensa a come approdare alla Camera, al Senato o a ruoli di sottogoverno, si preparano viaggi verso Roma in cabine di lusso mentre la città senza guida affonda. Da anni ormai chiediamo al sindaco di ripristinare le condizioni di lavoro e impegno per la Città e di mettere la politica e l’amministrazione al centro, per dare risposte ai bisogni di cittadine e cittadini.