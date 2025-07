Cagliari affoga nei rifiuti e la protesta dei cittadini si fa sempre più accesa. A puntare il dito è ancora una volta il Comitato dei residenti di Stampace, che documenta con nuove immagini lo stato di degrado in cui versano diverse zone della città. A farsi portavoce del malcontento è il presidente Adolfo Costa: “Nel frattempo, i comitati di quartiere arricchiscono tutti i giorni il proprio album dell’orrore, dal quale emerge il vero stato delle cose in una città la cui conduzione amministrativa appare sfuggita di mano”. Foto eloquenti mostrano sacchi di spazzatura accatastati nei punti nevralgici del centro, rifiuti calpestati da chiunque, marciapiedi e strade imbrattati. “Il Comitato dei residenti di Stampace che, malgrado tutto, resiste”, sottolinea Costa, esprimendo la frustrazione di un quartiere che da tempo chiede interventi concreti. A rendere la situazione ancora più critica è il flusso continuo di turisti che in questi mesi attraversano le vie più frequentate del capoluogo, trovandosi spesso davanti uno scenario ben lontano dall’immagine curata e accogliente che la città vorrebbe offrire. I residenti parlano di una gestione fallimentare e chiedono risposte urgenti, prima che l’emergenza igienica si trasformi anche in un danno irreparabile per l’immagine di Cagliari.