Cagliari, addio palme in via Roma: già piantate 7 nuove jacarande 

Addio palme in via Roma. Quelle tagliate nei giorni scorsi sono state rimpiazzate con sette jacarande. A darne notizia è il consigliere comunale di Sardegna Forte Marcello Polastri: “Mi complimento con l’autorità portuale, è un fatto importante e positivo, per il paesaggio e per l’aspetto verde della città che si affaccia sul mare”.

” Nel lungomare di via Roma e nella vicina piazza Vittime della Moby Prince, al posto delle palme compromesse, sono state posizionate 7 nuove piante, in prevalenza belli esemplari di jacarande. Sulla pavimentazione stradale si osservano ancora i segni delle motoseghe su quel che rimane delle palme abbattute, ma nelle vicine aiuole, “i nuovi arrivati in una città che ambisce a diventare una delle capitali più verdi in assoluto” sostiene il presidente della Commissione sicurezza e patrimonio di Cagliari”.

“Ogni tanto una bella notizia, anche per la velocità d’esecuzione, con il temporaneo “vuoto verde” nella Calata Darsena – Lungomare New York, che rivive e fiorirà con la messa a dimora di nuovi esemplari verdi al posto di quelli compromessi, cadenti e divenuti pericolosi: è l’esempio tangibile che talvolta, un poco come gli umani, anche le piante hanno un ciclo vitale e vanno sostenute nel mantenere viva e vegeta la chioma della città. Al di là di sterili polemiche ci consentono di migliorarne la qualità dell’ambiente, di tramandare ai posteri una città nella quale gli alberi sono fondamentali per la nostra vita e per il paesaggio: catturano lo smog, fanno ombra, infondono serenità.

Senza mai scordare che ci ricordano che viviamo sotto allo stesso cielo e che, verde o azzurro che sia, calpestiamo la stessa terra” conclude Polastri.