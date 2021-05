Cagliari, addio alle discariche sotto il cavalcavia di viale La Playa: ecco le recinzioni anti rifiuti

Mega pulizia sotto ai cavalcavia di viale La Playa a Cagliari, dove “chi attenta all’ambiente è solito scaricare immondizia” afferma entusiasta Marcello Polastri, guida turistica e consigliere comunale alla guida della Commissione Patrimonio al Comune di Cagliari che, assicura: “tra poche settimane la maggior parte dei punti d’accesso al capoluogo sardo, verrà ripulita dai rifiuti anche se ciò, non basta”. Per Polastri, infatti, “è necessario porre rimedio con reticolati metallici e telecamere per beccare i malfattori dell’ambiente”.

Così, da una settimana, via alla messa in opera a recinzioni in acciaio “per poter contrastare l’usanza del sacchetto selvaggio, ripulendo, e fungere da deterrente a quanti sono soliti appartarsi con auto e furgoni, per gettare immondizia lontani da occhi indiscreti” prosegue Polastri che ringrazia anche l’assessore Guarracino.

Le squadre di operai, infatti in questi giorni, non solo stanno portando via cumuli di rifiuti, ma con l’apposizione di barriere antirifiuti, ponendo un freno ad una ingiustizia.

Tre i mezzi coinvolti e una decina gli operai con ramazze, carriole, decespugliatori in azione. “Ringrazio anche l’assessore Paola Piroddi, al verde pubblico, oltre all’assessorato all’igiene del suolo ma soprattutto gli operai delle squadre del verde in azione sulle grandi e antipatiche discariche abusive”.

Portati via materassi, elettrodomestici, piatti di ceramica, sacchetti di immondizia varia.