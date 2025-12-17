Stimatissima, grande conoscitrice degli autori classici, nei cui confronti coltivava una profonda passione che sapeva trasmettere a studenti e studentesse, era un’acuta osservatrice delle persone e dell’esistenza, con spirito critico, intelligenza e ironia, che la rendevano una donna di grande carisma.

Con la sua professionalità e il suo entusiasmo per tanti anni ha contribuito a formare generazioni di alunne e alunni e a far crescere la nostra scuola.

“Di lei resterà indelebile, per noi del Siotto, il ricordo della sua vitalità, del suo coraggio, del suo essere nel mondo e del mondo”.