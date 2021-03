Cagliari, addio al parcheggio sterrato di Marina Piccola: “Sarà riqualificato, accanto passerà la metro”

Un nuovo centro velico e una piazza sul mare ai piedi di Marina Piccola, che si prepara a cambiare volto. E, anche, un intevento corposo sul maxi sterrato utilizzato da decenni come parcheggio ma mai messo in regola. A dirlo è il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: “Ci sarà la sistemazione del parcheggio che sarà attrezzato e, quando i sarà la pianificazione, decideremo come utilizzarlo. Potrbbe restare libero, ma sarà comunque attrezzato”, prosegue il sindaco, che vede nel restyling di Marina Piccola una grande occasione per il rilancio della prima parte del Poetto: “È un compendio importante, davanti a piazza degli Arcipelaghi, che sarà riqualificata, ci sarà spazio per fare eventi, anche concerti, ed eventi sportivi”, tra i quali “le premiazioni. Il punto è in leggera discesa, a seconda della posizione si potrà godere di un ottimo spettacolo naturalistico, quello del mare”.

“E la fermata della metropolitana”, proprio accanto allo sterrato prossimo alla riqualificazione, “sarà il punto da cui si potrà arrivare a Marina Piccola”.