Cagliari, addio a Massimiliano Farci: “Il pizzaiolo di Fonsarda conosciuto da tutti, sempre col sorriso”. Un altro pizzaiolo storico del quartiere, Alessio Congia, rongrazia così l’amico che ci ha lasciato: “Massimiliano Farci era un bravo ragazzo del quartiere Fonsarda tutti lo conoscono .. cercava sempre compagnia e a volte veniva circondato da opportunisti ….poverino..era indipendente abitava da solo con diverse patologie respiratorie ..io quando era in difficolta come potevo gli davo una mano..premetto che lui era indipendente con la sua pensioncina non chiedeva nulla a nessuno …chi voleva lo aiutava senza dietro nessuna ricompensa ….questa notte verso le 03:00 del mattino e stato male e quando è intervenuta l’ambulanza in via Nastro Azzurro nel tragitto all’ospedale è deceduto …era un ragazzo conosciutissimo del quartiere Fonsarda sempre disponibile e con la porta di casa aperta a tutti nel vero senso della parola …abitava in via nastro azzurro…non ci sono parole ….è andato via troppo presto”, conclude Alessio commosso. La notizia della sua morte era circolata già ieri sera, quando in tanti hanno pubblicato sui social la foto di Massimiliano, per ricordarlo nel migliore dei modi.