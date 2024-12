Cagliari invasa dalle perdite d’acqua: strada allagata in Viale Buoncammino

Non si arrestano i disagi causati dall’interruzione dell’acqua. Sono giorni di estrema indignazione tra i residenti che si trovano a dover fare i conti con l’impossibilità di poter usufruire della rete idrica. Le zone maggiormente interessate riguardano Viale Merello e limitrofe; dopo una lunga trafila di telefonate ad Abbanoa il sistema sembrava in fase di ripristino, quando pochi minuti fa, “l’acqua è mancata nuovamente”, “Abbanoa dice di aver già avvisato la squadra”. I cittadini segnalano inoltre la presenza di diverse perdite d’acqua di ingente portata, che andrebbero avanti da diverso tempo, (circa un mese), precedentemente segnalate alle istituzioni che non si sarebbero occupate di risolvere il problema. Rispettivamente nella zona di via Bainsizza e in via is Mirrionis, mentre quella più importante sta interessando Viale Buoncammino.