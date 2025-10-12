E’ morto a 67 anni Marco Carboni, ex assessore regionale dei Trasporti. Dietro la sua morte potrebbe esserci un gesto volontario: questa mattina la polizia scientifica era nella sua casa di via Tuveri.

Per tutta l’estate Carboni aveva lavorato al Lido.

Nel 2017 Carboni, a lungo militante in Forza Italia, era stato condannato a nove anni di reclusione per rapina e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie, condanna confermata in appello e poi in cassazione.

Già tantissimi sui social i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti e persone che con lui avevano condiviso il percorso politico.

Carboni era stato assessore regionale nel 2001 nella giunta di Mario Floris.