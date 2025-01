Una grande perdita per la sanità locale, un professionista attento e scrupoloso, “franco e cordiale”: viene ricordato così da chi si era affidato a lui, sia dal punto di vista professionale che personale, per una consulenza sui “casi più delicati” che quelle dei malanni di tutti i giorni. “Ho imparato molto ed aperto lo sguardo a molte, sagge, considerazioni.

Era cordiale e sempre disponibile. Nei modi, era un signore.

Perdiamo un faro” ha espresso un noto avvocato cagliaritano.

“Grande medico di famiglia, lo ricorderò sempre con tanto affetto” esprime, invece, un cittadino che, per anni, lo aveva scelto come medico di famiglia.