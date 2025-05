Cagliari: addio a Catia Melis, la sportiva che oggi ha perso la gara più difficile, quella contro il cancro. Istruttrice, aveva 52 anni. La palestra era la sua passione che ha trasformato in professione. Atletica

“positiva, solare, una bella persona”: così viene descritta dai tanti amici che oggi la piangono. Anche Spinning Italia ricorda la donna: “Ci stringiamo insieme e offriamo a Catia Melis il nostro sorriso, come lei avrebbe voluto.

Ci hai insegnato la forza e la tenacia, combattendo senza mai perdere la speranza e infondendo positività e fiducia”. Attraverso i social aveva condiviso con tutti il suo percorso che ha affrontato da grande guerriera: “This is me.

Questa sono io oggi consapevole e pronta, forse, a trascorrere la mia vita a combattere e galleggiare per trovare il giusto equilibrio tra la mente, il corpo e i farmaci che devono tenere a bada le metastasi… Si, perché quando si arriva a questo punto non si guarisce, si può solo trovare un modo x andare avanti.

In questa semplice foto c’è tutto: alle mie spalle la mia casa, la mia attività sportiva e il look che mi sento di portare per tenere testa ogni giorno a questa grande sfida che durerà tutta la vita” aveva scritto poco più di un anno fa.