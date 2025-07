Momenti di paura nel parcheggio di viale La Playa, nei pressi delle case abbandonate vicino all’ex dormitorio abusivo, zona purtroppo non nuova a problematiche di sicurezza. Un’ italiana ha accoltellato al braccio un uomo gambiano al culmine di una lite. La donna è stata subito identificata dalla polizia mentre l’uomo si trova attualmente ricoverato al Brotzu ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.