Accelerata estiva nel cantiere del mercato di San Benedetto a Cagliari, chiuso il 1 marzo per consentire di procedere con i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza ormai non più rinviabili. Dopo mesi di attesa e dubbi, il cantiere – come mostra la foto scattata oggi – mostra finalmente qualche segno concreto di avanzamento che fa sperare ai boxisti, nel frattempo operativi nel mercato provvisorio di piazza Nazzari, che i tempi previsti per il ritorno nella struttura originaria saranno rispettati. Tubature ammassate e macchinari in funzione testimoniano l’inizio effettivo dei lavori di ristrutturazione, avviati lo scorso marzo e destinati a durare tre anni.

Tutta l’area resta però fortemente segnata dai disagi: traffico rallentato, parcheggi ridotti e un quartiere trasformato in zona di lavori. Con tutto quello che ne consegue in termini di traffico e caos per gli automobilisti. I commercianti, provvisoriamente trasferiti in piazza Nazzari non senza quotidiani malumori, attendono con impazienza il ritorno nella storica sede, cuore pulsante del commercio cittadino e punto di riferimento per residenti e turisti.