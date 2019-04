Cagliari, venerdì open day per conoscere le facoltà di ingegneria, architettura e studi umanistici

Saranno circa 700 gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di tutta la Sardegna che parteciperanno venerdì 12 aprile all’Open Day delle Facoltà di Studi Umanistici e di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari negli spazi dei due campus che si affacciano sulla Piazza d’Armi a Cagliari. Una nuova opportunità, dopo il successo delle Giornate di Orientamento organizzate alla Cittadella universitaria di Monserrato, per conoscere da vicino i corsi di laurea dell’Ateneo del capoluogo sardo anche in vista delle iscrizioni.

L’iniziativa – chiamata proprio per questo “Porte Aperte in Piazza d’Armi” – comincerà alle 9.30 con l’accoglienza e prevede l’inizio delle attività alle 10. “Si tratta di un’esperienza pensata per coinvolgere il più possibile gli studenti nell’esperienza formativa delle discipline insegnate nelle due facoltà – spiegano gli organizzatori – Grazie all’organizzazione congiunta, inoltre, sarà possibile soddisfare i diversi interessi e curiosità degli studenti, guidandoli alla scoperta dei diversi corsi di laurea sia in campo umanistico sia di quelli di ingegneria e di architettura”.

Saranno gli studenti dell’Ateneo ad accompagnare nella visita alle due facoltà le ragazze e i ragazzi delle superiori, che potranno così assistere a lezioni e seminari tematici, in modo da familiarizzare con le materie oggetto di studio nei vari corsi di laurea, entrare nei laboratori dove si svolgono le attività di ricerca o di didattica, scoprire dalla viva voce dei ricercatori quali sono le sfide odierne e future delle varie discipline, confrontarsi con studenti più grandi che hanno svolto esperienze formative all’estero, parlare con docenti, tesisti, tutor per avere informazioni e risposte a domande e curiosità, raccogliere informazioni su prospettive occupazionali e formative post lauream.

Coinvolte anche le associazioni studentesche, che durante tutta la giornata di venerdì allestiranno numerosi banchetti informativi sulla vita universitaria, per dare un’idea di tutte quelle attività culturali e sportive che completano e arricchiscono l’esperienza culturale e formativa degli iscritti all’Università di Cagliari.

La partecipazione è libera, e potrà essere sia individuale sia organizzata per classi.

Il sito dedicato alla manifestazione – raggiungibile dal portale dell’Ateneo – fornisce maggiori informazioni sull’evento, il programma e un modulo per la registrazione.

Cag