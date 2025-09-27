Pirri, giardino curato da alcuni cittadini vandalizzato da incivili: scatta la protesta e nuove piante sono offerte per sostituire quelle distrutte. In via Pirandello un angolo curato con dedizione e passione è stato violato da chi, evidentemente, poco altro aveva da fare. Ma dopo una denuncia social, la volontà di rimettere in piedi quello spazio è più forte della cattiveria di pochi.

Ammirato da tutti per la semplicità e la bellezza di fiori e piante che arredano uno spazio pubblico, di recente è stato vandalizzato: “Cosa ci provate a distruggere uno spazio della comunità? Ne pianteremo altri mille, se necessario, di alberi. Se qualcuno volesse regalarci dei bancali li accettiamo volentieri” spiega chi si prende cura del luogo. E la risposta non è tardata ad arrivare: “Porterò delle piantine” esprime una cittadina.

“Adoro quel giardino e ogni volta che ci passo ammiro tutto il lavoro svolto, è un’idea meravigliosa e non da fastidio a nessuno, anzi. Un gesto orribile quello che è stato fatto”. Il piccolo giardino risplenderà nuovamente e si auspica che i vandali stiano ben lontani dal luogo.