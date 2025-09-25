Monte Urpinu, acqua a catinelle da un tubo rotto: strada allagata e tanto bene primario sprecato. Protestano i frequentatori dell’area: “Da una settimana nell’area giochi bambini (ingresso via Pietro Leo) sgorga acqua da un tubo rotto e nessuno interviene”.

Non solo disagi, bensì la preoccupazione e la rabbia per tutta quell’acqua che viene sprecata, soprattutto in questo grave periodo di emergenza idrica. Non piove da molto e il bene deve essere tutelato più che mai. Le richieste: i cittadini segnalano la situazione al fine di un intervento mirato e rapido da parte delle istituzioni di competenza.