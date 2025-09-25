La campionessa sarda di volley Alessia Orro è stata premiata questa sera a Oristano con una targa dall’assessora regionale alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo Ilaria Portas.

La palleggiatrice di Narbolia, incoronata miglior giocatrice ai recenti Campionati Mondiali di Pallavolo femminile vinti dall’Italia in Thailandia, ha partecipato con la sua nuova squadra, il Fenerbahce Istanbul, al 3° Torneo internazionale di pallavolo femminile “Sardegna Volleyball Challenge”, in corso di svolgimento al Palasport oristanese di Sa Rodia.

La premiazione è avvenuta subito dopo la vittoriosa semifinale che il Fenerbahce Istanbul ha disputato con la compagine greca del Panionios Atene.

“Oggi, a nome della Regione e di tutta la comunità, ti consegno questo riconoscimento come segno di grande ammirazione – ha detto l’assessora Portas premiando la campionessa del Volley isolano –. Grazie per essere un esempio, per essere una bandiera e un vero orgoglio per la nostra terra e fonte di ispirazione per chiunque creda nella bellezza dei valori dello sport. Grazie Alessia, per quello che sei e per quello che continuerai a regalarci, dentro e fuori dal campo”.