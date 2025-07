Bboy Lianx è il nome d’arte, quello con cui si presenta quando scatena la sua voglia di ballare: ha iniziato a ballare la break dance in cameretta, guardando i tutorial su YouTube, e nel 2023 ha deciso di iscriversi in palestra, la Black Stars di Quartu Sant’Elena. Ha coltivato così la sua passione, a gennaio 2025 è arrivato primo ai campionati italiani a Riccione, e il 13 luglio 2025 si è guadagnato il primo posto ai campionati italiani a Rimini. Seguito dal maestro Yaio Cogoni, “che con pazienza lo aiuta a raggiungere gli obbiettivi prefissi”, ha espresso la famiglia, ieri notte è rientrato a casa: una piccola folla lo ha accolto all’aeroporto e festeggiato per il successo conquistato.