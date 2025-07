Due strade che si sono tristemente trasformate in piste per auto e moto, complice l’assenza di dossi rallentatori, la presenza di lunghi rettilinei e una curva cieca finale: descrivono così la situazione i residenti. “Queste condizioni hanno favorito una guida pericolosa, e negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti, alcuni purtroppo mortali. Inoltre, in diversi punti i pedoni sono costretti ad attraversare senza alcuna protezione, esponendosi a gravi rischi, anche per i conducenti che sopraggiungono in senso opposto”.

Un appello rivolto alle autorità competenti, “affinché intervengano con urgenza per mettere in sicurezza queste strade. Riteniamo che l’installazione di dossi e l’adeguata segnaletica possano contribuire concretamente a prevenire ulteriori tragedie”.