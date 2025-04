Il consigliere d’opposizione Giuseppe Farris interviene duramente sull’annuncio dell’Assessora all’Ambiente, che ha definito “un risultato straordinario” l’ottenimento di 9 milioni di euro dalla Regione per la gestione dei rifiuti a Cagliari. Farris critica aspramente l’amministrazione, accusandola di celebrare un finanziamento senza che si siano registrati miglioramenti concreti nella pulizia delle strade. “Fra le consuete fanfare, ieri, l’Assessora all’ALIGA battezza come un ‘risultato straordinario’ aver preso 9 milioni di euro dalla Regione”, scrive Farris, sottolineando con ironia: “Straordinario, sì: NON PULIRE UN METRO DI STRADA E VANTARSENE”. Il consigliere denuncia il persistere di un servizio di raccolta rifiuti “sempre lo stesso, semplicemente indegno”, e di strade “sempre sporche”. La vera differenza, osserva, sarebbe ora nel fatto che “spendiamo soldi anche per applaudire il degrado”. Farris, con tono polemico, ironizza anche sullo slogan comunale: “Forse ‘Cagliari città limpia’ era una barzelletta. A questo punto cambiate slogan: ‘CAGLIARI CITTÀ FINTA’ sarebbe più onesto”. Secondo il consigliere, ottenere milioni senza migliorare il servizio non è amministrare, ma solo “imbellettare il fallimento e cercare pure l’applauso”. E conclude senza mezzi termini: “Con 9 milioni si PUÒ PULIRE UNA CITTÀ. O coprire una figuraccia. Voi avete scelto. In fondo hanno ragione: 9 milioni per NON FARE NIENTE È DAVVERO UN RISULTATO STRAORDINARIO. STRAORDINARIO COME LA FACCIA TOSTA”.