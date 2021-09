Cagliari, 88enne prigioniera in casa: “Da dieci giorni attendo l’esito del tampone”

Blindata, prigioniera in casa da dieci giorni, senza la sicurezza di essere positiva e reduce, lo scorso marzo, da una battaglia vinta contro il virus che l’ha portata, appena ha potuto, a vaccinarsi. Franca Tronci, 88 anni, residente a Cagliari, dallo scorso nove settembre passa le giornate a guardare le pareti della sua abitazione di via Monte Grappa. Attende l’esito del tampone per poter tornare alla vita normale, ma le ore passano e il telefono non squilla mai. Il suo incubo inizia il cinque settembre: “Stavo male, febbre a trentotto. Mio figlio corre in farmacia e acquista un tampone rapido. Risultato? Negativo”. Ma febbre e stanchezza non passano: “Ho preso tachipirina su consiglio della guardia medica, la febbre è passata ma ero ancora molto spossata. Mio figlio ha insistito per farmi un altro tampone”, racconta l’anziana. Ed è a quel punto che entra in scena “il mio medico di famiglia. Ha sconsigliato il tampone casalingo e mi ha subito segnalata all’Ats. Il nove settembre sono andata in via Romagna, alla Cittadella della salute, e ho fatto il tampone”.

Da quel giorno, il silenzio: “Non mi hanno mai contattata per farmi sapere l’esito del test. Ho telefonato tre volte e mi hanno semplicemente risposto che c’è da attendere è che, se ne ho bisogno, posso chiamare la Protezione Civile per ricevere la spesa a casa”, prosegue, dalla sua prigione casalinga, Franca Tronci. “Non scherziamo, non ho bisogno di cibo, ho buone scorte nella dispensa. Ho bisogno di sapere se sono positiva o negativa, sennò non posso eventualmente uscire di casa perché rischio di essere multata. Non ho contatti con nessuno, trascorro le giornate tra cucina, tv e letto in attesa che l’Ats mi contatti. Dopo dieci giorni sto iniziando a impazzire, liberatemi da questa folle prigione”.