Cagliari, 81enne in moto investe un pedone in via della Pineta: il ferito al pronto soccorso. Incidente stradale in tarda mattinata nel quartiere Monte Mixi. Una moto Garelli City, guidata da un 81enne di Quartu S.E., percorreva la via della Pineta in direzione via Scano. Arrivato all’intersezione con la via Zurita, ha investito un pedone, un 62enne residente ad Assemini, che in quel momento attraversava la strada senza servirsi delle strisce pedonali. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.