Lieto fine per un uomo di 75 anni residente al Villaggio dei Pescatori. L’uomo è stato colto da infarto in casa e sono stati chiamati subito gli operatori del 118. Ma la salvezza del 75enne è stato il sangue freddo di una giovane soccorritrice dell’associazione Soccorso Uta che abita in zona che fortunatamente aveva a disposizione il defibrillatore pubblico nella piazzetta e ha potuto praticare le prime manovre salvavita. l’uomo è stato poi ricoverato in codice rosso in ospedale. Senza il pronto intervento della giovane e il defibrillatore il finale sarebbe stato sicuramente diverso.