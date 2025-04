Sporcizia e topi a spasso nel corso, la Città Metropolitana ai ristoratori: “Derattizzazione fatta a marzo”. In riferimento alle dichiarazioni apparse sulla stampa, riguardanti le “mancate risposte della Città Metropolitana” a richieste di interventi di disinfestazione o derattizzazione, il consigliere metropolitano con delega all’Ambiente Martino Sarritzu precisa: «Il Settore Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari mette prontamente in atto interventi ordinari e straordinari, come indicato nella programmazione disponibile sul sito. Negli ultimi mesi sono stati eseguiti interventi di disinfestazione e di derattizzazione, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini. Nello specifico, come comunicato anticipatamente nel sito istituzionale del Comune di Cagliari, nel Corso Vittorio Emanuele le operazioni di disinfestazione e derattizzazione sono state effettuate nel mese di marzo. Nella prossime settimane, inoltre, saranno effettuati ulteriori sopralluoghi finalizzati a valutare la necessità di nuovi interventi».