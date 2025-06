Un’aggressione che al momento non ha ancora una spiegazione quella avvenuta questa sera in Via Timavo a Cagliari. Una donna di 59 anni è stata picchiata dal figlio ed è stata trasportata in codice giallo al Santissima Trinità. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Aggredito anche un vicino che è intervenuto in difesa della donna. Sul posto anche gli agenti della Questura, che hanno bloccato l’uomo.