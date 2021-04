Cagliari, 55enne travolto sulle strisce in via Roma: ferito e trasportato all’ospedale

Incidente stradale questa mattina nella centralissima via Roma a Cagliari. Una Matiz guidata da un 53enne di Cagliari che percorreva via Roma verso viale Diaz ha investito un pedone, un cagliaritano di 55 anni, sulle strisce pedonali. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico di Monserrato, ferito, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per i rilievi di legge.