Cagliari, 5500 test sierologici effettuati dai militari: scoperti solo dieci positivi

La maxi attività di screening nel dipartimento di Medicina militare regala dati che fanno ben sperare: “L’1 per cento di persone entrate in contatto col virus erano positive”. Nuovi punti prelievo a Sant’Elia e in una piazza e una chiesa cittadine: ecco quali