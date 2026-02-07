Il Tribunale di Cagliari ha condannato a 5 anni di carcere l’insegnante del liceo classico Dettori Luca De Martini, 49 anni, accusato di aver utilizzato la sua influenza di docente per sedurre una minore e instaurare con lei una frequentazione. Il giudice Luca Melis ha letto la sentenza che accoglie la ricostruzione del pm Marco Cocco, che aveva chiesto 5 anni e 4 mesi. La difesa aveva chiesto il patteggiamento a 2 anni, ma il gip Michele Contini aveva rigettato la richiesta.

Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato, dopo che la difesa aveva rinunciato al dibattimento. Il pm Cocco aveva ritenuto provata l’accusa di violenza sessuale aggravata, mentre la difesa aveva fornito la versione del professore, che ha sempre negato qualsiasi tipo di rapporto sessuale con l’alunna. Resta il mistero del biglietto di scuse: il perito nominato per esaminare un foglietto che era stato depositato nelle scorse settimane dall’imputato, in cui sembrava che la ragazzina avesse chiesto scusa al professore ritirando le accuse, ha stabilito che la calligrafia non è della ragazzina e neanche del professore. Non si sa, quindi, chi abbia scritto quel biglietto.

De Martini era stato precedentemente coinvolto in un’indagine sul terrorismo islamico, dalla quale era stato prosciolto.