Cagliari, 41enne prende a calci la compagna in via Pola: poliziotto scende dall’autogrù e lo arresta

Un altro arresto ad opera di un agente della polizia Municipale di Cagliari in servizio a bordo dell’autogrù. E successo ieri quando, durante un servizio di presidio del territorio, in via Pola l’agente ha notato una coppia che stava litigando: un 41enne di Quartu, pregiudicato, stava spingendo e prendendo a calci la sua compagna. L’agente è sceso subito dal carroattrezzi per bloccare il balordo: prima di riuscire ad ammanettarlo, purtroppo, il quarantunenne ha avuto il tempo per sferrare alcuni pugni al poliziotto.

Anche grazie all’ausilio di altre due pattuglie, l’uomo è stato arrestato e portato ella caserma di via Crespellani. Alla fine è stato denunciato a piede libero.