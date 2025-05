Bottiglie rotte, sporcizia e inciviltà: la denuncia di un cittadino indignato. Una scena desolante accoglie chi al mattino attraversa i giardini pubblici tra via Biasi e via del Platano, a Cagliari. A denunciarlo pubblicamente è Andrea, un residente che ha deciso di documentare con fotografie lo stato in cui si trova l’area dopo le notti del fine settimana. “Questa è la scena di degrado lasciata da un gruppo di ragazzini, minorenni, dopo una tristissima notte di alcol e urla”, racconta. “Degrado sociale, culturale e ambientale”, aggiunge, definendo con amarezza quanto si verifica ormai troppo spesso. Le immagini mostrano bottiglie di birra abbandonate ovunque, molte delle quali frantumate, con il rischio concreto di ferire sia le persone sia gli animali che frequentano la zona. Andrea riferisce di aver segnalato la situazione attraverso “AligApp”, il servizio del Comune dedicato alla comunicazione dei disservizi, auspicando un rapido intervento di pulizia. Un episodio che rappresenta, ancora una volta, un chiaro segnale di inciviltà e mancanza di rispetto per i luoghi pubblici.