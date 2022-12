Cagliari, 3 incidenti nella notte: in tutti i casi il conducente era ubriaco, è allarme

Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa la Polizia Locale di Cagliari ha ritirato tre patenti e denunciato tre persone per guida in stato di alterazione psicofisica in conseguenza dell’abuso di sostanze alcoliche.

I fatti riguardano tre distinti incidenti stradali senza feriti che non hanno visto il coinvolgimento di altre persone.

Nel primo caso un cagliaritano di 47 anni ha perso il controllo del proprio motociclo rovinando a terra. Dai controlli è emerso che l’uomo si era posto alla guida nonostante avesse un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Al momento del sequestro del motociclo l’uomo è andato in escandescenza e ha tentato di allontanarsi con il veicolo opponendo resistenza. E’ stato accompagnato presso il Comando del Corpo per l’espletamento delle formalità di legge e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La patente è stata ritirata e il motociclo sequestrato.

Nel secondo caso, avvenuto a Pirri in tarda serata, un cagliaritano di 34 anni alla guida della sua auto ne ha perso il controllo andando a colpire due autoveicoli in sosta regolare, danneggiandoli. La Polizia Locale intervenuta per il rilievo del sinistro ha accertato che il conducente del veicolo si era posto alla guida nonostante avesse un tasso alcolemico di quasi tre volte il limite consentito dalla legge. Per tale motivo il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, la sua patente è stata ritirata e l’autosottoposta a fermo amministrativo.

Intorno alle 3,30 di questa notte infine l’auto condotta da un uomo di 37 anni di Serrenti si è schiantata sull’ingresso del mercato ittico di Cagliari dopo che il conducente ne ha perso il controllo. Sottoposto ad accertamento alcolemico, l’uomo è risultato positivo con un tasso superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. L’uomo è stato denunciato, la sua patente ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestrato.