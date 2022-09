Cagliari, 20enne accoltella un bengalese alla Marina: arrestato per tentato omicidio

Sangue in via Cavour a Cagliari. Un giovane di Cagliari, verso le 9, ha accoltellato un bengalese di 42 anni, colpendolo al braccio sinistro e all’addome. L’aggressione è scattata per futili motivi e l’accoltellatore è subito fuggito, prima dell’arrivo di una pattuglia del 112. I carabinieri hanno subito fatto partire le ricerche del presunto aggressore che, poche ore dopo, insieme al suo avvocato, si è presentato nella caserma di Villanova, consegnando ai militari il coltello utilizzato per ferire il rivale. Al termine dei primi accertamenti, come disposto dal pubblico ministero di turno, il 20enne è stato arrestato per tentato omicidio e rinchiuso nel carcere di Uta, in attesa dell’udienza di convalida. La vittima è invece ricoverata all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari: la prognosi rimane riservata.