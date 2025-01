Cagliari inizia il 2025 con una visione chiara: diventare un modello di innovazione e sostenibilità. La città è stata interessata da importanti progetti infrastrutturali e urbanistici, alcuni già completati, altri in via di sviluppo. A partire dalla storica Via Roma che diventa Green, il progetto più chiacchierato che si appresta a diventare uno spazio urbano all’avanguardia. La storica arteria cittadina sarà completamente riqualificata, caratterizzata da ampie aree pedonali, piste ciclabili e una vasta presenza di alberature e spazi verdi. Intervento atto non solo alla valorizzazione del centro cittadino, bensì mira anche a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’impatto del traffico automobilistico, promuovendo una mobilità sostenibile, la cui conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2025. Strade più sicure: Il Comune di Cagliari ha inoltre ottenuto un finanziamento da 33 milioni di euro per migliorare la sicurezza stradale nel 2025 e completare i lavori che interessano il centro cittadino. E ancora, l’espansione della metropolitana leggera: collegherà i principali quartieri della città e l’hinterland con un sistema di trasporto rapido, ecologico ed efficiente. A inizio dicembre, la riapertura del parcheggio di via Cesare Battisti per facilitare l’accesso al centro città e ridurre ulteriormente il traffico, intervento mirato a offrire un’opzione comoda per i visitatori e i residenti, incentivando l’uso di mezzi pubblici e percorsi pedonali nelle zone centrali.

Un altro grande intervento riguarda il Mercato Civico di San Benedetto, destinato a diventare un punto di riferimento non solo per l’acquisto di prodotti locali, ma anche per esperienze gastronomiche e culturali. Il progetto prevede una completa ristrutturazione della struttura, con spazi più moderni, sostenibili e accessibili, oltre all’integrazione di aree dedicate a eventi, degustazioni e iniziative culturali. Per restare in tema mobilità sostenibile, sono stati di recente messi in circolazione nuovi mezzi elettrici di nuova generazione del CTM. Si tratta di autobus elettrici dotati di avanzate tecnologie per garantire comfort, efficienza e rispetto per l’ambiente. Silenziosi e a zero emissioni, questi veicoli sono progettati per ridurre drasticamente l’impatto ambientale del trasporto pubblico, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dalle normative europee. Ogni mezzo è equipaggiato con batterie di lunga durata, capaci di garantire un’autonomia sufficiente per coprire intere giornate di servizio senza compromettere le prestazioni. Dispongono inoltre di sistemi di ricarica rapida, che consentono di ottimizzare i tempi di fermo e di mantenere operativa la flotta senza interruzioni significative. Infine la cultura, ultima ma non per importanza; a metà dicembre sono iniziati i lavori per il restauro dell’Anfiteatro Romano, ambizioso progetto volto a riportare alla luce l’antico monumento, che da secoli domina il paesaggio cittadino. L’intervento, è stato finanziato attraverso dei fondi europei, nazionali e regionali, punta non solo a restaurare le strutture esistenti, ma anche a valorizzare l’area con tecnologie innovative e spazi dedicati alla fruizione culturale e turistica. Tra gli obiettivi principali c’è la messa in sicurezza delle strutture, alcune delle quali compromesse dal tempo e dall’usura, e la creazione di percorsi accessibili per i visitatori. Una volta completato, il sito potrà ospitare eventi culturali, spettacoli e concerti.