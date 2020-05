Cagliari, 200 mascherine professionali: l’ultimo dono di Cellino al Santissima Trinità

Duecento mascherine FFP2, altamente professionali e certificate, al personale del Santissima Trinità. E’ l’ultimo dono di Massimo Cellino, attuale presidente del Brescia calcio ed ex presidente del Cagliari, all’ospedale di Is Mirrionis in prima linea nella lotta all’emergenza covid. La notizia nella pagina Facebook della moglie del direttore sanitario Sergio Marracini.

L’imprenditore cagliaritano aveva già donato allo stesso ospedale ventilatori polmonari di ultimissima generazione.