Cagliari, 19enne circondato e rapinato da due stranieri: ladri in fuga con una collana da duemila euro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sta diventando una zona sempre più pericolosa, quella tra piazza Matteotti e via Roma a Cagliari, contando anche via Sassari e piazza del Carmine. C’è purtroppo da registrare un ennesimo furto, con tanto di ladri stranieri in fuga e un 19enne terrorizzato. Il giovane, sabato scorso, stava per svoltare in via Roma da via Sassari quando, stando alla denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Stampace, “un individuo mi ha strappato la collana che avevo al collo. Insieme a lui c’era un altro uomo. Dopo avermi derubato si sono dati alla fuga sotto i portici del Comune, verso il Largo Carlo Felice”. Un’azione fulminea, la vittima del furto con strappo non ha avuto il tempo materiale per reagire e i due balordi hanno fatto perdere le proprie tracce tra la movida del fine settimana. Il giovane è riuscito però a notare alcuni particolari: “Uno era alto 1,85 circa e indossava una maglietta rossa, mentre chi mi ha strappato la collana era alto 1,65 circa e indossava una maglietta verde”.

E c’è di più, un altro particolare che potrebbe essere utile per le indagini dei carabinieri: “Hanno urlato alcune frasi nella loro lingua, a conferma che non erano di nazionalità italiana”. Di quale nazionalità potrebbero essere? Stando al colore della pelle, “probabilmente nordafricani”. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza che vede finire nel mirino di balordi stranieri dei giovani in pieno centro città.