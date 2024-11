Cagliari, 13 milioni per rimettere a nuovo il cimitero monumentale di Bonaria

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Via libera al restauro del Cimitero Monumentale di Bonaria dalla giunta comunale, con un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro. Questa cifra, destinata a finanziare il primo stralcio funzionale del progetto, proviene in gran parte dai fondi del PN Metro Plus 2021-2027, che mirano a recuperare il patrimonio storico e culturale della città. L’intervento si concentrerà sulla ristrutturazione e il restauro di alcune delle aree più degradate del cimitero, un sito di straordinario valore artistico e storico.

Il progetto approvato prevede una serie di interventi urgenti e necessari per preservare il complesso monumentale e restituirlo alla città. In particolare, l’intervento avrà un impatto significativo sulla sicurezza e sull’accessibilità del sito, con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibili alcune aree attualmente chiuse al pubblico per motivi di sicurezza. Il restauro, infatti, non riguarda solo la conservazione delle strutture storiche e artistiche, ma anche il recupero degli spazi verdi e la creazione di nuove aree di accoglienza per i visitatori.

Il progetto di restauro si inserisce all’interno di un piano più ampio di riqualificazione del cimitero, che è stato suddiviso in più fasi. Il primo stralcio di lavori, che vedrà l’inizio dei cantieri nei prossimi mesi, include interventi di restauro conservativo e di consolidamento strutturale, con il focus sulla protezione del patrimonio storico e artistico del cimitero.

A completamento di questa fase, saranno migliorate anche le condizioni di fruibilità, con la riapertura di porzioni di cimitero che oggi sono inaccessibili. L’obiettivo è non solo fermare il degrado, ma anche restituire il sito alla collettività, valorizzandone le caratteristiche storiche, artistiche e culturali.

Il progetto è stato elaborato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) A.M.C. Associati, che ha già completato una serie di indagini diagnostiche, geognostiche e strutturali, fondamentali per la progettazione finale. I professionisti incaricati hanno sottolineato l’importanza di questi interventi per evitare il deterioramento ulteriore di uno dei luoghi simbolo della città di Cagliari.

Oltre al restauro delle strutture, il progetto prevede la creazione di spazi funzionali che potenzieranno l’esperienza dei visitatori. Tra gli interventi principali, sono inclusi il ripristino delle opere d’arte, il recupero degli spazi verdi, e la creazione di nuove aree di accoglienza per eventi culturali e visite guidate.

Con una superficie di circa 30 ettari, il complesso ospita monumenti funebri di grande valore e una vasta varietà di opere d’arte che raccontano secoli di storia cittadina. La necessità di interventi urgenti è emersa con il passare degli anni, a causa del degrado subito da alcune strutture e aree verdi.che consentirà di acquisire i pareri necessari dalle autorità competenti in materia di paesaggio e tutela del patrimonio culturale. Successivamente, il piano entrerà nella sua fase esecutiva, con l’avvio dei cantieri previsti per il primo stralcio funzionale, destinato a restituire alla città una parte significativa del Cimitero Monumentale di Bonaria.

Ora si entra nella fase operativa: a febbraio conferenza di servizi per raccogliere i vari pareri, poi i lavori.